Schwache Performance in New York: NASDAQ 100-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 20:02 Uhr

NASDAQ 100-Handel am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 5,70 Prozent im Minus bei 26.815,50 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent schwächer bei 28.078,18 Punkten, nach 28.437,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.617,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28.078,18 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 6,11 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 31.076,44 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.487,79 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 25.620,03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,38 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 29,77 Prozent auf 352,64 USD), Costco Wholesale (+ 1,86 Prozent auf 1.065,97 USD), PDD (+ 1,83) Prozent auf 83,65 USD), Coca-Cola European Partners (+ 1,23 Prozent auf 117,27 USD) und T-Mobile US (+ 1,01 Prozent auf 160,78 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-20,10 Prozent auf 828,90 USD), Astera Labs (-17,32 Prozent auf 184,60 USD), Nebius (-16,61 Prozent auf 118,01 USD), Lumentum (-16,34 Prozent auf 524,32 USD) und Western Digital (-15,97 Prozent auf 272,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.599.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net