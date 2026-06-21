Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels

NASDAQ-Handel im Fokus

13.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,88 Prozent auf 29.264,10 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,19 Prozent auf 29.471,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29.825,11 Punkten am Vortag.

Bei 29.541,00 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.189,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 29.635,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Stand von 25.383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.780,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 16,10 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Thomson Reuters (+ 5,18 Prozent auf 94,29 USD), Diamondback Energy (+ 4,48) Prozent auf 191,60 USD), Workday (+ 4,26 Prozent auf 144,87 USD) und Automatic Data Processing (+ 3,77 Prozent auf 251,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-12,65 Prozent auf 442,85 USD), Sandisk (-12,63 Prozent auf 1.673,97 USD), Astera Labs (-12,33 Prozent auf 362,05 USD), Marvell Technology (-7,75 Prozent auf 217,53 USD) und Arm (-7,55 Prozent auf 298,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.932.111 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,477 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net