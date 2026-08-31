Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.
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Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent tiefer bei 29.093,25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29.056,58 Punkten in den Handel, nach 29.456,97 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.992,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29.267,42 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28.274,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30.513,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23.415,42 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,42 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Apple (+ 2,57 Prozent auf 324,98 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 817,94 USD), Gilead Sciences (+ 1,85 Prozent auf 149,05 USD), Constellation Energy (+ 1,74 Prozent auf 279,56 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,65 Prozent auf 581,78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Axon Enterprise (-8,44 Prozent auf 518,77 USD), Cadence Design Systems (-7,10 Prozent auf 314,74 USD), CrowdStrike (-7,01 Prozent auf 214,80 USD), Palo Alto Networks (-6,15 Prozent auf 358,61 USD) und Astera Labs (-6,04 Prozent auf 279,04 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.172.479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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