Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter
Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Minus.
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Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,31 Prozent schwächer bei 30.142,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,290 Prozent tiefer bei 30.455,49 Punkten in den Handel, nach 30.543,92 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30.560,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.072,53 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 29.125,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.655,34 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 21.937,57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Fiserv (+ 3,07 Prozent auf 49,38 USD), Constellation Energy (+ 2,77 Prozent auf 269,61 USD), Gilead Sciences (+ 2,08 Prozent auf 126,88 USD), eBay (+ 1,91 Prozent auf 111,27 USD) und Autodesk (+ 1,49 Prozent auf 201,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-6,27 Prozent auf 119,84 USD), Marvell Technology (-5,58 Prozent auf 291,65 USD), KLA-Tencor (-5,45 Prozent auf 242,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,10 Prozent auf 124,45 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,00 Prozent auf 519,92 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.841.786 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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