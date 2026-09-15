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Index-Bewegung

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
208.60 EUR -6.10 EUR -2.84 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
436.30 EUR 7.70 EUR 1.80 %
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Axon Enterprise
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CrowdStrike
210.80 EUR 6.65 EUR 3.26 %
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DexCom Inc.
74.60 EUR 1.60 EUR 2.19 %
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Diamondback Energy Inc
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Kraft Heinz Company
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Micron Technology Inc.
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NVIDIA Corp.
183.80 EUR 1.02 EUR 0.56 %
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QUALCOMM Inc.
162.84 EUR 6.10 EUR 3.89 %
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Seagate Technology
658.00 EUR -42.00 EUR -6.00 %
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SpaceX
124.22 EUR -5.34 EUR -4.12 %
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Synopsys Inc.
319.50 EUR -17.00 EUR -5.05 %
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Take Two
186.50 EUR -6.10 EUR -3.17 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,937.84 USD -189.32 USD -0.65 %
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Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 28.958,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent tiefer bei 29.100,16 Punkten in den Handel, nach 29.127,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.142,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.913,49 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30.046,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30.543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 24.293,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 4,84 Prozent auf 188,87 USD), Diamondback Energy (+ 3,28 Prozent auf 212,46 USD), CrowdStrike (+ 2,90 Prozent auf 242,21 USD), DexCom (+ 2,65 Prozent auf 86,92 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,94 Prozent auf 502,98 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Axon Enterprise (-10,41 Prozent auf 439,14 USD), Seagate Technology (-5,07 Prozent auf 764,70 USD), Synopsys (-4,78 Prozent auf 363,18 USD), Take Two (-3,84 Prozent auf 214,35 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3,38 Prozent auf 241,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.792.525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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