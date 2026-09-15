Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter
Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Minus.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 28.958,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent tiefer bei 29.100,16 Punkten in den Handel, nach 29.127,16 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.142,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.913,49 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30.046,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30.543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 24.293,78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 4,84 Prozent auf 188,87 USD), Diamondback Energy (+ 3,28 Prozent auf 212,46 USD), CrowdStrike (+ 2,90 Prozent auf 242,21 USD), DexCom (+ 2,65 Prozent auf 86,92 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,94 Prozent auf 502,98 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Axon Enterprise (-10,41 Prozent auf 439,14 USD), Seagate Technology (-5,07 Prozent auf 764,70 USD), Synopsys (-4,78 Prozent auf 363,18 USD), Take Two (-3,84 Prozent auf 214,35 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3,38 Prozent auf 241,54 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.792.525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alnylam Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alnylam Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.