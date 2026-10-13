Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter

Index-Bewegung

13.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 30.474,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,850 Prozent tiefer bei 30.404,20 Punkten in den Handel, nach 30.664,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30.595,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.372,30 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 29.368,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.264,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24.750,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 2,69 Prozent auf 83,10 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,59 Prozent auf 762,20 USD), Diamondback Energy (+ 1,46 Prozent auf 197,95 USD), T-Mobile US (+ 1,39 Prozent auf 153,98 USD) und Paychex (+ 1,15 Prozent auf 105,84 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Applied Materials (-7,81 Prozent auf 458,66 USD), Lam Research (-5,18 Prozent auf 293,52 USD), Micron Technology (-4,94 Prozent auf 940,22 USD), Teradyne (-4,84 Prozent auf 365,26 USD) und KLA (-4,68 Prozent auf 181,22 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.162.865 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net