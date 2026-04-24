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Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

28.04.26 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gab zum Handelsende nach.

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Indizes
NASDAQ 100
27.029,0 PKT -276,7 PKT -1,01%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,01 Prozent leichter bei 27.029,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,16 Prozent auf 26.988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27.305,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 26.877,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27.115,77 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 23.132,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26.022,79 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 19.427,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,23 Prozent aufwärts. Bei 27.315,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 2,84 Prozent auf 121,18 USD), Intuit (+ 2,68 Prozent auf 400,38 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,51 Prozent auf 22,47 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,27 Prozent auf 28,79 USD) und T-Mobile US (+ 2,17 Prozent auf 186,72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-7,98 Prozent auf 198,65 USD), Paccar (-5,97 Prozent auf 119,61 USD), Applied Materials (-5,87 Prozent auf 381,11 USD), ON Semiconductor (-4,83 Prozent auf 93,30 USD) und KLA-Tencor (-4,79 Prozent auf 1.808,97 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 42.772.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,23 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,32 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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