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NASDAQ-Handel im Blick

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
302.50 EUR -5.95 EUR -1.93 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
207.00 EUR -16.00 EUR -7.17 %
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Copart Inc.
26.76 EUR 0.81 EUR 3.12 %
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CrowdStrike
218.00 EUR -2.60 EUR -1.18 %
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DoorDash
168.10 EUR 9.76 EUR 6.16 %
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IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
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Intel Corp.
53.86 EUR -4.65 EUR -7.95 %
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Kraft Heinz Company
21.53 EUR -0.46 EUR -2.11 %
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Lumentum Holdings Inc
610.30 EUR -127.10 EUR -17.24 %
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Marvell Technology
153.30 EUR -20.70 EUR -11.90 %
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Micron Technology Inc.
748.00 EUR -31.50 EUR -4.04 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,166.00 EUR 115.00 EUR 10.94 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
70.80 EUR -0.40 EUR -0.56 %
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Seagate Technology
538.00 EUR -36.00 EUR -6.27 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,147.21 USD -237.63 USD -0.84 %
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Um 20:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,34 Prozent auf 28.289,45 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,621 Prozent auf 28.561,17 Punkte an der Kurstafel, nach 28.384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.753,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28.289,45 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 28.274,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.858,13 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,33 Prozent auf 663,28 USD), Copart (+ 5,97 Prozent auf 31,93 USD), DoorDash (+ 5,77 Prozent auf 189,31 USD), PDD (+ 5,32 Prozent auf 82,79 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,22 Prozent auf 1.274,92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lumentum (-16,39 Prozent auf 702,92 USD), Marvell Technology (-10,78 Prozent auf 175,22 USD), Astera Labs (-8,47 Prozent auf 236,78 USD), Seagate Technology (-6,78 Prozent auf 600,87 USD) und Intel (-6,49 Prozent auf 61,49 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.187.804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

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