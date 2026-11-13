Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart im Minus

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag sinkt der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 1,01 Prozent auf 28.003,23 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent leichter bei 28.265,54 Punkten, nach 28.289,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28.295,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27.980,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.569,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.084,50 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24.993,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,10 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,64 Prozent auf 163,93 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,46 Prozent auf 36,65 USD), AppLovin (+ 3,34 Prozent auf 406,82 USD), Airbnb (+ 2,50 Prozent auf 185,66 USD) und Take Two (+ 1,88 Prozent auf 231,22 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-10,91 Prozent auf 114,60 USD), CoreWeave (-6,34 Prozent auf 53,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,16 Prozent auf 555,12 USD), Rocket Lab (-4,57 Prozent auf 61,14 USD) und Sandisk (-4,57 Prozent auf 894,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.764.674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net