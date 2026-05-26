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Marktbericht

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 stürzt zum Handelsende ab

23.06.26 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 stürzt zum Handelsende ab | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Dienstagabend tief in der Verlustzone.

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NASDAQ 100
29.347,3 PKT -999,8 PKT -3,29%
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Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 3,29 Prozent leichter bei 29.347,27 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 3,22 Prozent leichter bei 29.369,25 Punkten, nach 30.347,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.748,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29.276,98 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.481,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.188,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.856,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 5,61 Prozent auf 433,04 USD), Thomson Reuters (+ 5,43 Prozent auf 80,71 USD), GE HealthCare Technologies (+ 5,08 Prozent auf 63,72 USD), Automatic Data Processing (+ 2,75 Prozent auf 220,50 USD) und American Electric Power (+ 2,64 Prozent auf 133,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-13,64 Prozent auf 1.963,60 USD), Micron Technology (-13,18 Prozent auf 1.051,77 USD), Arm (-10,14 Prozent auf 366,39 USD), Astera Labs (-9,70 Prozent auf 397,02 USD) und Marvell Technology (-9,36 Prozent auf 279,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51.658.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,29 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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