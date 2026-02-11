DAX24.828 -0,1%Est506.005 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -1,8%Nas22.701 -1,6%Bitcoin55.233 -2,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,46 -3,1%Gold4.957 -2,5%
Kursentwicklung im Fokus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer

12.02.26 17:59 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer

NASDAQ 100-Handel am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,67 Prozent im Minus bei 24.781,30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,238 Prozent stärker bei 25.261,33 Punkten, nach 25.201,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.731,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.310,56 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,691 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.787,66 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25.517,33 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Wert von 21.719,26 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,69 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.455,40 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Exelon (+ 8,41 Prozent auf 48,19 USD), American Electric Power (+ 5,02 Prozent auf 128,39 USD), T-Mobile US (+ 4,33) Prozent auf 218,61 USD), Walmart (+ 3,24 Prozent auf 132,94 USD) und Micron Technology (+ 2,45 Prozent auf 420,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-18,00 Prozent auf 374,60 USD), Cisco (-11,12 Prozent auf 76,03 USD), Enphase Energy (-7,94 Prozent auf 44,40 USD), Cognizant (-6,56 Prozent auf 66,26 USD) und Copart (-6,35 Prozent auf 37,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16.972.144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

