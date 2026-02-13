DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.953 -2,1%Euro1,1854 ±0,0%Öl67,39 -1,7%Gold4.877 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
NASDAQ 100-Kursverlauf

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

17.02.26 22:33 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
222,80 EUR 6,75 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
239,10 EUR -8,95 EUR -3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
254,70 EUR 10,65 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
36,31 EUR -0,20 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
53,74 EUR 3,73 EUR 7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
71,88 EUR -1,12 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
333,00 EUR -6,05 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,10 EUR 0,15 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,89 EUR -0,97 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondelez
50,39 EUR -2,13 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,10 EUR 1,78 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
34,39 EUR 0,18 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
111,15 EUR -0,85 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
75,40 EUR -3,40 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.701,6 PKT -31,1 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 24.701,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,668 Prozent leichter bei 24.567,55 Punkten in den Handel, nach 24.732,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24.387,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.818,30 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Stand von 24.799,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22.114,69 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.387,47 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Fiserv (+ 6,89 Prozent auf 63,45 USD), Constellation Energy (+ 5,05 Prozent auf 303,01 USD), Enphase Energy (+ 4,94 Prozent auf 45,64 USD), PayPal (+ 3,55 Prozent auf 35,13 EUR) und Apple (+ 3,17 Prozent auf 263,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Cadence Design Systems (-5,34 Prozent auf 283,46 USD), Intuit (-5,07 Prozent auf 379,17 USD), Fortinet (-4,52 Prozent auf 81,69 USD), Mondelez (-4,36 Prozent auf 59,86 USD) und Zoom Communications (-4,27 Prozent auf 88,65 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40.053.283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen