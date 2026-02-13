Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Der NASDAQ 100 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 24.701,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,668 Prozent leichter bei 24.567,55 Punkten in den Handel, nach 24.732,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24.387,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.818,30 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Stand von 24.799,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22.114,69 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.387,47 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Fiserv (+ 6,89 Prozent auf 63,45 USD), Constellation Energy (+ 5,05 Prozent auf 303,01 USD), Enphase Energy (+ 4,94 Prozent auf 45,64 USD), PayPal (+ 3,55 Prozent auf 35,13 EUR) und Apple (+ 3,17 Prozent auf 263,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Cadence Design Systems (-5,34 Prozent auf 283,46 USD), Intuit (-5,07 Prozent auf 379,17 USD), Fortinet (-4,52 Prozent auf 81,69 USD), Mondelez (-4,36 Prozent auf 59,86 USD) und Zoom Communications (-4,27 Prozent auf 88,65 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40.053.283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

