Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

NASDAQ-Handel im Fokus

16.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 schloss den Freitagshandel mit Verlusten ab.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,50 Prozent auf 29.187,55 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,463 Prozent auf 29.797,10 Punkte an der Kurstafel, nach 29.935,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.073,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.822,91 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 5,22 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 28.945,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.025,77 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 24.657,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 4,27 Prozent auf 203,95 USD), PepsiCo (+ 2,42 Prozent auf 131,49 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,41 Prozent auf 560,36 USD), Exelon (+ 2,40 Prozent auf 43,50 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 2,40 Prozent auf 112,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Nebius (-12,18 Prozent auf 165,47 USD), CoreWeave (-11,91 Prozent auf 61,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,56 Prozent auf 136,83 USD), Rocket Lab (-7,98 Prozent auf 50,84 USD) und Moderna (-7,82 Prozent auf 218,01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.137.763 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net