Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

16.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite erleidet aktuell Verluste.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent leichter bei 26.096,22 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 26.155,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.269,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.968,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.165,37 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,030 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.376,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24.102,70 Punkte. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 16.07.2025, mit 20.730,49 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,31 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Abbott Laboratories (+ 11,05 Prozent auf 99,13 USD), Erie Indemnity (+ 8,66 Prozent auf 228,39 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,33 Prozent auf 296,53 USD), DexCom (+ 7,25 Prozent auf 78,00 USD) und Covenant Transport (+ 6,86 Prozent auf 49,04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-12,50 Prozent auf 46,74 USD), BlackBerry (-9,59 Prozent auf 9,62 USD), Americas Car-Mart (-7,93 Prozent auf 3,95 USD), Ceva (-7,84 Prozent auf 38,67 USD) und TTM Technologies (-6,58 Prozent auf 134,17 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.329.388 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,470 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net