Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer
Der NASDAQ Composite notiert am Dienstagnachmittag im negativen Bereich.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,58 Prozent auf 25.968,83 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,616 Prozent auf 25.960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26.121,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25.684,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.010,02 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.709,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.017,85 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 20.412,52 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,76 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 5,23 Prozent auf 4,83 USD), Adobe (+ 4,76 Prozent auf 228,44 USD), Blackbaud (+ 4,54 Prozent auf 30,60 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,03 Prozent auf 8,91 USD) und Intuit (+ 3,86 Prozent auf 282,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Ultra Clean (-12,26 Prozent auf 92,59 USD), FormFactor (-9,36 Prozent auf 107,56 USD), Intel (-9,17 Prozent auf 111,00 USD), Donegal Group B (-9,09 Prozent auf 21,21 USD) und Power Integrations (-8,20 Prozent auf 67,07 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16.262.209 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,125 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets