Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer

NASDAQ Composite im Fokus

20:02

Der NASDAQ Composite notiert am Dienstagnachmittag im negativen Bereich.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,58 Prozent auf 25.968,83 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,616 Prozent auf 25.960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26.121,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25.684,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.010,02 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.709,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.017,85 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 20.412,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,76 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 5,23 Prozent auf 4,83 USD), Adobe (+ 4,76 Prozent auf 228,44 USD), Blackbaud (+ 4,54 Prozent auf 30,60 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,03 Prozent auf 8,91 USD) und Intuit (+ 3,86 Prozent auf 282,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Ultra Clean (-12,26 Prozent auf 92,59 USD), FormFactor (-9,36 Prozent auf 107,56 USD), Intel (-9,17 Prozent auf 111,00 USD), Donegal Group B (-9,09 Prozent auf 21,21 USD) und Power Integrations (-8,20 Prozent auf 67,07 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16.262.209 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,125 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net