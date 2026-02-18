DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.648 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1757 -0,2%Öl71,84 +2,2%Gold4.995 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Notierung neuer Stammaktien beantragt
SAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht
Index-Bewegung

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Minus

19.02.26 17:59 Uhr
Der NASDAQ Composite bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Aktien
Cogent Communications Holdings Inc
Corcept Therapeutics Inc.
Donegal Group Inc. (B)
Gladstone Commercial Corp.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
JetBlue Airways Corp.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Nordson Corp.
NVIDIA Corp.
Pool Corp.
Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs
NASDAQ Composite Index
Um 17:56 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,30 Prozent auf 22.686,15 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,500 Prozent leichter bei 22.639,87 Punkten, nach 22.753,63 Punkten am Vortag.

Bei 22.768,83 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.583,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,30 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 23.515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.11.2025, den Wert von 22.564,23 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 20.056,25 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,36 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nice Systems (+ 11,39 Prozent auf 109,72 USD), Upbound Group (+ 8,05 Prozent auf 22,56 USD), Gladstone Commercial (+ 6,29 Prozent auf 12,16 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,76 Prozent auf 46,90 USD) und TTM Technologies (+ 4,63 Prozent auf 98,33 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Corcept Therapeutics (-22,12 Prozent auf 31,01 USD), Pool (-13,62 Prozent auf 220,55 USD), JetBlue Airways (-8,90 Prozent auf 5,89 USD), Cogent Communications (-5,97 Prozent auf 26,01 USD) und Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 15,82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.174.379 Aktien gehandelt. Mit 3,808 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Corcept Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

