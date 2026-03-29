Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags schwächer

Kursentwicklung

Mit dem NASDAQ Composite geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Am Montag gibt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,51 Prozent auf 20.841,65 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,706 Prozent auf 21.096,24 Punkte an der Kurstafel, nach 20.948,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 20.810,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.139,72 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.668,21 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.419,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17.322,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 10,30 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 20.810,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 12,85 Prozent auf 590,03 USD), Lifetime Brands (+ 10,75 Prozent auf 5,46 USD), Century Aluminum (+ 6,40 Prozent auf 52,83 USD) und Hooker Furniture (+ 5,88 Prozent auf 12,97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-12,22 Prozent auf 53,22 USD), Rambus (-9,86 Prozent auf 80,88 USD), Nexstar Media Group (-9,85 Prozent auf 192,14 USD), CIENA (-8,98 Prozent auf 365,53 USD) und TTM Technologies (-7,96 Prozent auf 87,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.530.411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,535 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net