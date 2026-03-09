Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Kursverlauf

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,78 Prozent tiefer bei 22.311,98 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.526,58 Zählern und damit 0,834 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.716,13 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 22.290,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.550,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,577 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 22.597,15 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 23.195,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17.648,45 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,98 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 15,23 Prozent auf 3,48 USD), Commercial Vehicle Group (+ 14,78 Prozent auf 2,33 USD), Ballard Power (+ 12,56 Prozent auf 2,42 USD), Methanex (+ 8,56 Prozent auf 58,06 USD) und TransAct Technologies (+ 6,54 Prozent auf 3,42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-20,00 Prozent auf 15,24 USD), Monro Muffler Brake (-10,12 Prozent auf 15,46 USD), Methode Electronics (-9,88 Prozent auf 5,29 USD), FreightCar America (-9,21 Prozent auf 8,68 USD) und Trend Micro (-8,54 Prozent auf 33,10 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 38.649.093 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,62 Prozent, die höchste im Index.

