Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot

Index im Blick

10.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,74 Prozent schwächer bei 25.065,87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,815 Prozent tiefer bei 25.047,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.253,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.816,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.286,83 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27.366,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.605,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.527,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,88 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Mind CTI (+ 44,59 Prozent auf 1,26 USD), AAON (+ 19,31 Prozent auf 75,01 USD), FreightCar America (+ 15,06 Prozent auf 5,12 USD), Dorel Industries (+ 11,18 Prozent auf 1,01 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 10,79 Prozent auf 18,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-23,46 Prozent auf 0,87 USD), Ionis Pharmaceuticals (-9,06 Prozent auf 28,19 USD), AXT (-8,39 Prozent auf 39,31 USD), Anika Therapeutics (-7,55 Prozent auf 13,47 USD) und Cerus (-5,80 Prozent auf 1,95 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 92.038.361 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,43 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net