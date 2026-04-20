Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute im Minus.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 24.327,44 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 24.465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24.404,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.236,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.537,58 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 21.647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 23.224,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15.870,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.537,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7,73 Prozent auf 10,53 USD), Northern Trust (+ 7,29 Prozent auf 170,58 USD), Power Integrations (+ 6,73 Prozent auf 65,99 USD), Synaptics (+ 5,83 Prozent auf 87,90 USD) und Steel Dynamics (+ 5,66 Prozent auf 221,19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-9,19 Prozent auf 4,05 USD), Pegasystems (-8,62 Prozent auf 40,03 USD), Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), Americas Car-Mart (-5,95 Prozent auf 13,13 USD) und JetBlue Airways (-5,83 Prozent auf 5,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.041.345 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Mit 13,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net