DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +2,6%Nas24.369 -0,1%Bitcoin64.359 ±-0,0%Euro1,1742 -0,4%Öl98,01 +4,5%Gold4.710 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen leichter -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla, Rüstung im Fokus
Top News
Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic - Aktie profitiert Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic - Aktie profitiert
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Blick

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag

21.04.26 20:02 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
4,10 USD -0,36 USD -8,07%
Charts|News|Analysen
America's Car-Mart Inc.
12,84 USD -1,12 USD -8,02%
Charts|News|Analysen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,60 USD -0,15 USD -8,57%
Charts|News|Analysen
JetBlue Airways Corp.
4,68 EUR -0,23 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northern Trust Corp.
134,70 EUR 0,35 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
170,94 EUR -0,06 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
8,11 EUR 0,47 EUR 6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
35,74 EUR -1,17 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Power Integrations Inc.
51,96 EUR 2,83 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosperity Bancshares Inc.
59,50 EUR 0,50 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
SIGA Technologies Inc.
4,46 USD -0,12 USD -2,52%
Charts|News|Analysen
Steel Dynamics Inc.
176,75 EUR -1,70 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
142,46 EUR -2,54 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synaptics Inc.
70,00 EUR 3,50 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.372,1 PKT -32,3 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 24.327,44 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 24.465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24.404,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.236,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.537,58 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 21.647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 23.224,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15.870,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.537,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Patterson-UTI Energy (+ 7,73 Prozent auf 10,53 USD), Northern Trust (+ 7,29 Prozent auf 170,58 USD), Power Integrations (+ 6,73 Prozent auf 65,99 USD), Synaptics (+ 5,83 Prozent auf 87,90 USD) und Steel Dynamics (+ 5,66 Prozent auf 221,19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-9,19 Prozent auf 4,05 USD), Pegasystems (-8,62 Prozent auf 40,03 USD), Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), Americas Car-Mart (-5,95 Prozent auf 13,13 USD) und JetBlue Airways (-5,83 Prozent auf 5,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.041.345 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Mit 13,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: JetBlue Airways und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen