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Index-Performance im Blick

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächer

13.03.26 18:00 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächer | finanzen.net

Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
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Lifetime Brands IncShs
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Methanex Corp.
50,50 EUR 3,50 EUR 7,45%
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NVIDIA Corp.
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SIGA Technologies Inc.
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Strategy (ex MicroStrategy)
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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.122,6 PKT -189,4 PKT -0,85%
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,78 Prozent tiefer bei 22.138,42 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,510 Prozent höher bei 22.425,70 Punkten, nach 22.311,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.521,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.123,75 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,206 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.546,67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 23.195,17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 17.303,01 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 16,74 Prozent auf 2,72 USD), AXT (+ 7,94 Prozent auf 50,44 USD), Lifetime Brands (+ 6,32 Prozent auf 3,70 USD), Amkor Technology (+ 5,35 Prozent auf 43,48 USD) und American Superconductor (+ 5,13 Prozent auf 30,76 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Methanex (-7,80 Prozent auf 53,53 USD), Credit Acceptance (-7,43 Prozent auf 457,32 USD), Geospace Technologies (-6,46 Prozent auf 11,30 USD), SIGA Technologies (-5,67 Prozent auf 5,16 USD) und inTest (-5,58 Prozent auf 13,54 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,886 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
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26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
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20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
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21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
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24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
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14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

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