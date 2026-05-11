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Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt am Mittag

12.05.26 18:00 Uhr
Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt am Mittag | finanzen.net

Der S&P 500 verzeichnet derzeit Verluste.

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Um 17:56 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,82 Prozent auf 7.352,31 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 59,858 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.392,74 Zählern und damit 0,271 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.412,84 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.394,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.338,54 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 6.816,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.832,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.844,19 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.428,97 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Zebra Technologies (+ 17,10 Prozent auf 254,06 USD), Netflix (+ 3,90 Prozent auf 88,78 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,30 Prozent auf 449,54 USD), Philip Morris (+ 3,18 Prozent auf 187,91 USD) und Zimmer Biomet (+ 2,89 Prozent auf 81,88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Under Armour (-17,18 Prozent auf 4,87 USD), Under Armour (-16,91 Prozent auf 5,04 USD), QUALCOMM (-12,06 Prozent auf 208,89 USD), Intel (-9,39 Prozent auf 117,29 USD) und Sandisk (-8,17 Prozent auf 1.421,17 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16.119.603 Aktien gehandelt. Mit 4,450 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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