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Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

30.03.26 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach | finanzen.net

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

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Indizes
S&P 500
6.343,7 PKT -25,1 PKT -0,39%
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Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,39 Prozent tiefer bei 6.343,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52,090 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,883 Prozent auf 6.425,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.368,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.316,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.427,31 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.878,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der S&P 500 bei 6.896,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Wert von 5.580,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 7,51 Prozent zu Buche. Bei 7.002,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bath Body Works (+ 11,13 Prozent auf 18,67 USD), ServiceNow (+ 5,59 Prozent auf 104,97 USD), Palo Alto Networks (+ 4,99 Prozent auf 154,35 USD), Arthur J Gallagher (+ 4,27 Prozent auf 215,95 USD) und Broadridge Financial Solutions (+ 3,82 Prozent auf 163,44 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Sysco (-15,28 Prozent auf 69,30 USD), Micron Technology (-9,92 Prozent auf 321,80 USD), Coherent (-9,79 Prozent auf 219,65 USD), Boston Scientific (-9,02 Prozent auf 62,93 USD) und Texas Pacific Land (-8,67 Prozent auf 467,37 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48.262.522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,535 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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