Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone

S&P 500-Kursverlauf

18.08.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 gab sich am Abend schwächer.

Am Dienstag verlor der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,69 Prozent auf 7.691,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,558 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,457 Prozent schwächer bei 7.709,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.745,06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.713,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7.688,63 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7.457,69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7.403,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.449,15 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,15 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 6,54 Prozent auf 20,04 USD), Ulta Beauty (+ 4,75 Prozent auf 516,74 USD), Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Monster Beverage (+ 4,09 Prozent auf 47,38 USD) und Erie Indemnity (+ 3,71 Prozent auf 256,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Coherent (-12,75 Prozent auf 306,43 USD), Cerebras Systems (-12,69 Prozent auf 220,01 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 873,31 USD), Seagate Technology (-9,16 Prozent auf 903,68 USD) und Sandisk (-9,01 Prozent auf 1.625,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30.363.534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,709 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net