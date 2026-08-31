Schwache Performance in New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone

Index-Performance im Fokus

01.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet am Mittag Verluste.

Um 17:56 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,32 Prozent leichter bei 7.661,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,905 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,611 Prozent auf 7.639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7.686,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.663,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.627,87 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 7.489,72 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der S&P 500 bei 7.599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6.460,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 5,24 Prozent auf 147,70 USD), Dollar Tree (+ 3,93 Prozent auf 131,57 USD), Howmet Aerospace (+ 3,90 Prozent auf 254,51 USD), The Mosaic (+ 3,86 Prozent auf 25,05 USD) und Corteva (+ 3,51 Prozent auf 87,60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cadence Design Systems (-5,64 Prozent auf 319,67 USD), Palo Alto Networks (-5,41 Prozent auf 361,45 USD), Lumentum (-4,84 Prozent auf 870,50 USD), Fortinet (-4,60 Prozent auf 163,06 USD) und Interactive Brokers Group (-4,50 Prozent auf 92,91 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,519 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net