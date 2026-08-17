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Schwache Performance in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben

Schwache Performance in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bath & Body Works
16.14 EUR -0.46 EUR -2.80 %
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Cerebras Systems Inc
221.82 USD -30.16 USD -11.97 %
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Coherent Corp.
270.40 EUR -42.60 EUR -13.61 %
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Erie Indemnity Co.
208.00 EUR -8.00 EUR -3.70 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -42.86 %
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Intel Corp.
84.00 EUR -5.20 EUR -5.83 %
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Intuit Inc.
289.10 EUR -4.15 EUR -1.42 %
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Lumentum Holdings Inc
759.10 EUR -97.10 EUR -11.34 %
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Marvell Technology
186.70 EUR -16.35 EUR -8.05 %
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NVIDIA Corp.
190.08 EUR -5.00 EUR -2.56 %
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Teradyne Inc.
345.00 EUR -32.30 EUR -8.56 %
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Tyler Technologies Inc.
274.00 EUR -2.80 EUR -1.01 %
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Ulta Beauty Inc Registered Shs
424.90 EUR -13.10 EUR -2.99 %
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Under Armour Inc.
4.50 EUR -0.04 EUR -0.77 %
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Western Union Company
6.24 EUR -0.15 EUR -2.41 %
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Indizes
S&P 500
7,704.42 USD -40.64 USD -0.52 %
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Am Dienstag steht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,54 Prozent im Minus bei 7.703,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,558 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,457 Prozent tiefer bei 7.709,70 Punkten, nach 7.745,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.693,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.713,95 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 7.457,69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7.403,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.449,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,32 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 6,78 Prozent auf 20,09 USD), Ulta Beauty (+ 6,02 Prozent auf 523,02 USD), Intuit (+ 4,61 Prozent auf 351,08 USD), Tyler Technologies (+ 4,50 Prozent auf 334,90 USD) und Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-12,43 Prozent auf 220,67 USD), Coherent (-12,02 Prozent auf 309,00 USD), Teradyne (-9,62 Prozent auf 400,51 USD), Lumentum (-9,38 Prozent auf 878,04 USD) und Marvell Technology (-8,30 Prozent auf 214,87 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.633.883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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