Schwache Performance in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben

Kursentwicklung im Fokus

18.08.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.

Am Dienstag steht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,54 Prozent im Minus bei 7.703,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,558 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,457 Prozent tiefer bei 7.709,70 Punkten, nach 7.745,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.693,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.713,95 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 7.457,69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7.403,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.449,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,32 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 6,78 Prozent auf 20,09 USD), Ulta Beauty (+ 6,02 Prozent auf 523,02 USD), Intuit (+ 4,61 Prozent auf 351,08 USD), Tyler Technologies (+ 4,50 Prozent auf 334,90 USD) und Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-12,43 Prozent auf 220,67 USD), Coherent (-12,02 Prozent auf 309,00 USD), Teradyne (-9,62 Prozent auf 400,51 USD), Lumentum (-9,38 Prozent auf 878,04 USD) und Marvell Technology (-8,30 Prozent auf 214,87 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.633.883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net