Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

S&P 500-Kursverlauf

Derzeit herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 6.359,42 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,090 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,883 Prozent fester bei 6.425,07 Punkten, nach 6.368,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.427,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.351,39 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.878,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.896,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 5.580,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 7,28 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Bei 6.351,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 10,71 Prozent auf 18,60 USD), Palo Alto Networks (+ 6,44 Prozent auf 156,49 USD), ServiceNow (+ 6,02 Prozent auf 105,39 USD), Arthur J Gallagher (+ 4,15 Prozent auf 215,69 USD) und The Trade Desk A (+ 3,95 Prozent auf 22,12 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Sysco (-14,91 Prozent auf 69,60 USD), Coherent (-9,68 Prozent auf 219,92 USD), Boston Scientific (-9,04 Prozent auf 62,92 USD), Micron Technology (-8,21 Prozent auf 327,89 USD) und Western Digital (-8,12 Prozent auf 252,97 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21.530.411 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,535 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 12,10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net