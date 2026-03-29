DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,8%Nas20.833 -0,6%Bitcoin58.184 +1,3%Euro1,1464 -0,3%Öl111,7 -2,5%Gold4.518 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Wall Street uneins -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite
Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursverlauf

Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

30.03.26 20:02 Uhr
Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone | finanzen.net

Derzeit herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arthur J. Gallagher & Co.
177,20 EUR -2,70 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bath & Body Works
14,47 EUR -0,95 EUR -6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boston Scientific Corp.
55,60 EUR -3,80 EUR -6,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
193,50 EUR -16,50 EUR -7,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -42,86%
Charts|News|Analysen
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,69 EUR -0,76 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
284,70 EUR -23,95 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
144,86 EUR -0,62 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
136,34 EUR 9,24 EUR 7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,18 EUR 0,19 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
91,18 EUR 5,17 EUR 6,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sysco Corp.
60,62 EUR -10,25 EUR -14,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
19,25 EUR 0,87 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
220,65 EUR -16,95 EUR -7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.354,7 PKT -14,2 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,15 Prozent auf 6.359,42 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,090 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,883 Prozent fester bei 6.425,07 Punkten, nach 6.368,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.427,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.351,39 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.878,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.896,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 5.580,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 7,28 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Bei 6.351,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 10,71 Prozent auf 18,60 USD), Palo Alto Networks (+ 6,44 Prozent auf 156,49 USD), ServiceNow (+ 6,02 Prozent auf 105,39 USD), Arthur J Gallagher (+ 4,15 Prozent auf 215,69 USD) und The Trade Desk A (+ 3,95 Prozent auf 22,12 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Sysco (-14,91 Prozent auf 69,60 USD), Coherent (-9,68 Prozent auf 219,92 USD), Boston Scientific (-9,04 Prozent auf 62,92 USD), Micron Technology (-8,21 Prozent auf 327,89 USD) und Western Digital (-8,12 Prozent auf 252,97 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21.530.411 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,535 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 12,10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arthur J. Gallagher und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arthur J. Gallagher

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arthur J. Gallagher

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen