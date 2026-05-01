Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Index im Fokus

Der S&P 500 verlor am Abend an Wert.

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,41 Prozent auf 7.200,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 58,716 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,121 Prozent schwächer bei 7.221,37 Punkten in den Montagshandel, nach 7.230,12 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7.174,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.244,54 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.582,69 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.882,72 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 5.686,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.272,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Tyson Foods (+ 7,96 Prozent auf 68,75 USD), Micron Technology (+ 6,31 Prozent auf 576,45 USD), Coinbase (+ 6,14 Prozent auf 202,99 USD), Sandisk (+ 5,80 Prozent auf 1.255,86 USD) und eBay (+ 5,05 Prozent auf 109,33 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil United Parcel Service (-10,47 Prozent auf 96,31 USD), FedEx (-9,11 Prozent auf 357,80 USD), CH Robinson Worldwide (-9,06 Prozent auf 161,24 USD), Norwegian Cruise Line (-8,56 Prozent auf 17,20 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,62 Prozent auf 192,18 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26.390.024 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net