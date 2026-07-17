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S&P 500-Kursverlauf

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am ersten Tag der Woche legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
22.02 EUR -0.12 EUR -0.54 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
55.61 EUR -2.96 EUR -5.05 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
11.76 EUR -0.34 EUR -2.81 %
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DXC Technology
8.19 EUR 0.14 EUR 1.80 %
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Global Payments Inc.
71.00 EUR 1.80 EUR 2.60 %
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Honeywell Aerospace
174.28 EUR -9.72 EUR -5.28 %
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IPG Photonics CorpShs
90.56 EUR 2.38 EUR 2.70 %
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Lumentum Holdings Inc
690.70 EUR 60.90 EUR 9.67 %
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Marvell Technology
173.50 EUR 7.70 EUR 4.64 %
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NVIDIA Corp.
177.68 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Oracle Corp.
107.72 EUR -4.52 EUR -4.03 %
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Perrigo Company PLC
9.20 EUR -0.33 EUR -3.44 %
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Teradyne Inc.
293.85 EUR 31.15 EUR 11.86 %
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Indizes
S&P 500
7,443.28 USD -14.41 USD -0.19 %
News | Analysen

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 7.443,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,651 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,453 Prozent auf 7.491,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7.457,69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.440,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.513,23 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Stand von 7.500,58 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 7.109,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 6.296,79 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,53 Prozent zu Buche. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Global Payments (+ 5,85 Prozent auf 82,37 USD), Lumentum (+ 4,47 Prozent auf 765,55 USD), Teradyne (+ 3,54 Prozent auf 333,76 USD), Marvell Technology (+ 3,32 Prozent auf 194,94 USD) und Brown-Forman B (+ 3,24 Prozent auf 26,41 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil IPG Photonics (-6,16 Prozent auf 97,90 USD), Carvana (-4,75 Prozent auf 64,14 USD), Honeywell Aerospace (-4,33 Prozent auf 202,47 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,20 Prozent auf 13,46 USD) und Oracle (-3,98 Prozent auf 121,38 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26.243.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,290 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets