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Kursentwicklung im Fokus

Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt zum Start

Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt zum Start

S&P 500-Handel am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amphenol Corp.
135.94 EUR 10.44 EUR 8.32 %
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Ralph Lauren Corp (A)
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Skyworks Solutions Inc.
52.37 EUR -3.71 EUR -6.62 %
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Teradyne Inc.
314.40 EUR 40.90 EUR 14.95 %
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V.F. Corp.
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Indizes
S&P 500
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Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 15:56 Uhr via NYSE 0,46 Prozent leichter bei 7.394,70 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,115 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,137 Prozent leichter bei 7.418,57 Punkten, nach 7.428,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.426,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.394,05 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,931 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.440,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.135,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.370,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Teradyne (+ 11,15 Prozent auf 356,40 USD), GE HealthCare Technologies (+ 10,23 Prozent auf 70,67 USD), Amphenol (+ 7,74 Prozent auf 154,99 USD), Mondelez (+ 5,89 Prozent auf 66,16 USD) und Ford Motor (+ 5,08 Prozent auf 15,72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen VF (-16,88 Prozent auf 15,17 USD), Vertiv (-11,69 Prozent auf 238,04 USD), Masco (-11,58 Prozent auf 72,16 USD), CoStar Group (-7,45 Prozent auf 28,07 USD) und Skyworks Solutions (-7,42 Prozent auf 59,88 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3.056.159 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,343 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG