DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,56 -2,7%Nas 25.006 -1,0%Bitcoin 65.670 -2,0%Euro 1,1163 -0,5%Öl 91,9 -0,7%Gold 4.032 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Abschläge

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Abschläge

Der S&P 500 zeigt sich aktuell leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
AppLovin Corp
344.45 EUR -15.15 EUR -4.21 %
Charts | News | Analysen
Broadridge Financial Solutions IncShs
171.50 EUR 1.90 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Carvana Co Registered Shs -A-
66.11 EUR -1.07 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
106.82 EUR 0.40 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
194.50 EUR -10.00 EUR -4.89 %
Charts | News | Analysen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
Charts | News | Analysen
Global Payments Inc.
90.00 EUR 2.80 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen
Humana Inc.
396.00 EUR 20.00 EUR 5.32 %
Charts | News | Analysen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
3.92 EUR 0.36 EUR 10.28 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
227.00 EUR -14.40 EUR -5.97 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
150.42 EUR -8.94 EUR -5.61 %
Charts | News | Analysen
Take Two
202.00 EUR 12.60 EUR 6.65 %
Charts | News | Analysen
Under Armour Inc When Issued
4.44 EUR -0.06 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
6.22 EUR 0.10 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,509.21 USD -40.73 USD -0.54 %
News | Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 7.499,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,630 Prozent tiefer bei 7.502,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.549,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.470,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.543,92 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.753,11 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 6.832,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Charter A (+ 8,37 Prozent auf 131,35 USD), Lumen Technologies (+ 7,29 Prozent auf 4,64 USD), Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,22 USD), Global Payments (+ 4,96 Prozent auf 102,62 USD) und Humana (+ 4,25 Prozent auf 441,21 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Carvana (-7,29 Prozent auf 70,70 USD), Coherent (-6,21 Prozent auf 211,21 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 385,45 USD), Under Armour (-5,87 Prozent auf 4,97 USD) und Moderna (-5,72 Prozent auf 253,62 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54.376.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.