Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Abschläge

Index-Performance im Fokus

10.11.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich aktuell leichter.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,67 Prozent schwächer bei 7.499,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,630 Prozent tiefer bei 7.502,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.549,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.470,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.543,92 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.753,11 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 6.832,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Charter A (+ 8,37 Prozent auf 131,35 USD), Lumen Technologies (+ 7,29 Prozent auf 4,64 USD), Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,22 USD), Global Payments (+ 4,96 Prozent auf 102,62 USD) und Humana (+ 4,25 Prozent auf 441,21 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Carvana (-7,29 Prozent auf 70,70 USD), Coherent (-6,21 Prozent auf 211,21 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 385,45 USD), Under Armour (-5,87 Prozent auf 4,97 USD) und Moderna (-5,72 Prozent auf 253,62 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54.376.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net