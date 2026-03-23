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S&P 500-Performance

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht Verluste

24.03.26 17:59 Uhr
Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht Verluste | finanzen.net

Der S&P 500 gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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62,20 EUR -6,00 EUR -8,80%
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First Republic Bank
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Gartner Inc.
139,70 EUR 2,50 EUR 1,82%
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Hewlett Packard Enterprise Co.
20,10 EUR 1,74 EUR 9,47%
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Lumentum Holdings Inc
686,20 EUR 53,20 EUR 8,40%
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Lyondellbasell Industries N.V.
64,26 EUR 2,36 EUR 3,81%
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Marathon Petroleum Corporation
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NVIDIA Corp.
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19,14 EUR -1,91 EUR -9,09%
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Indizes
S&P 500
6.552,2 PKT -28,8 PKT -0,44%
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Um 17:57 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 6.577,70 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53,017 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,675 Prozent tiefer bei 6.536,60 Punkten, nach 6.581,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.525,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.595,75 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der S&P 500 6.890,07 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.932,05 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 5.767,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,09 Prozent abwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.473,52 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Corning (+ 8,88 Prozent auf 142,60 USD), Lumentum (+ 8,41 Prozent auf 790,28 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6,34 Prozent auf 76,00 USD), Marathon Petroleum (+ 5,84 Prozent auf 246,11 USD) und CF Industries (+ 5,73 Prozent auf 127,07 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Estée Lauder Companies (-9,38 Prozent auf 71,85 USD), Coinbase (-8,96 Prozent auf 182,65 USD), The Trade Desk A (-6,51 Prozent auf 22,39 USD), Gartner (-5,96 Prozent auf 152,90 USD) und AppLovin (-5,81 Prozent auf 432,28 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14.600.775 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
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18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
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18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
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17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
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18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
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