Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

S&P 500 aktuell

Mit dem S&P 500 ging es am Freitagabend abwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,24 Prozent leichter bei 7.408,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,831 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,821 Prozent leichter bei 7.439,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.501,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.397,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.454,85 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,314 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.022,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 6.836,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.916,93 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,02 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.517,12 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit DXC Technology (+ 8,76 Prozent auf 8,94 USD), DexCom (+ 6,59 Prozent auf 61,63 USD), ServiceNow (+ 5,05 Prozent auf 95,07 USD), APA (+ 5,04 Prozent auf 38,98 USD) und Occidental Petroleum (+ 4,89 Prozent auf 59,62 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Corning (-7,91 Prozent auf 191,81 USD), Coinbase (-7,82 Prozent auf 195,43 USD), Ford Motor (-7,46 Prozent auf 13,40 USD), Micron Technology (-6,62 Prozent auf 724,66 USD) und Newmont (-6,25 Prozent auf 109,06 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52.973.287 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net