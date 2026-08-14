Schwache Performance in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Dow Jones im Fokus

14.08.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones sinkt am Freitagnachmittag.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,21 Prozent auf 53.728,44 Punkte nach unten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,017 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 53.828,55 Punkte an der Kurstafel, nach 53.839,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53.890,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53.673,47 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,637 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 52.508,27 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 50.063,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44.911,26 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,05 Prozent zu. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1,64 Prozent auf 200,94 USD), Walt Disney (+ 1,19 Prozent auf 106,05 USD), 3M (+ 0,62 Prozent auf 183,78 USD), UnitedHealth (+ 0,52 Prozent auf 401,15 USD) und Caterpillar (+ 0,44 Prozent auf 858,33 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-2,16 Prozent auf 197,03 USD), Cisco (-1,52 Prozent auf 111,75 USD), Amgen (-1,16 Prozent auf 412,99 USD), Sherwin-Williams (-1,13 Prozent auf 357,46 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7.680.090 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,86 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net