Index-Bewegung

Der Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag in Rot.

Am Freitag fällt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,45 Prozent auf 48.876,85 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,590 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 2,72 Prozent fester bei 50.432,32 Punkten, nach 49.097,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49.594,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48.824,51 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 6,49 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 52.495,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52.759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.752,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,02 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4,85 Prozent auf 346,51 USD), IBM (+ 3,03 Prozent auf 230,66 USD), Walmart (+ 2,67 Prozent auf 129,41 USD), Travelers (+ 2,50 Prozent auf 400,39 USD) und Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-7,09 Prozent auf 135,63 USD), Goldman Sachs (-5,37 Prozent auf 802,02 USD), Caterpillar (-3,51 Prozent auf 518,53 USD), Cisco (-2,57 Prozent auf 92,27 USD) und Amazon (-2,08 Prozent auf 252,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 42.055.664 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,67 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net