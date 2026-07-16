Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag

NYSE-Handel im Blick

17.07.26 17:59 Uhr

So bewegt sich der S&P 500 am Freitag.

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.489,84 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 62,747 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.441,18 Zählern und damit 1,23 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.533,77 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.498,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.431,26 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,764 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7.420,10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, notierte der S&P 500 bei 7.126,06 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 6.297,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. 7.620,90 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Travelers (+ 8,08 Prozent auf 365,13 USD), Caseys General Stores (+ 4,14 Prozent auf 861,24 USD), American International Group (AIG) (+ 3,38 Prozent auf 80,67 USD), Cincinnati Financial (+ 3,07 Prozent auf 181,70 USD) und Hartford Financial Services Group (+ 2,99 Prozent auf 140,73 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Intuitive Surgical (-12,84 Prozent auf 350,67 USD), Cadence Design Systems (-9,92 Prozent auf 328,46 USD), Synopsys (-8,17 Prozent auf 382,95 USD), Cerebras Systems (-8,08 Prozent auf 165,88 USD) und Netflix (-7,51 Prozent auf 68,77 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.882.147 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net