DAX 24.831 -0,3%ESt50 6.231 -0,8%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,25 -2,2%Nas 25.612 -1,0%Bitcoin 55.950 +0,4%Euro 1,1436 -0,1%Öl 88,0 +4,4%Gold 4.010 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Blick

Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag

Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag

So bewegt sich der S&P 500 am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American International Group (AIG) Inc.
67.64 EUR 0.92 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
286.15 EUR -31.70 EUR -9.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Casey's General Stores Inc
716.00 EUR 17.60 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
173.86 USD -6.60 USD -3.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cincinnati Financial Corp.
153.10 EUR 3.15 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
8.04 EUR -0.18 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -50.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Hartford Financial Services Group Inc.
118.00 EUR 2.10 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
307.45 EUR -43.45 EUR -12.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
60.74 EUR -4.12 EUR -6.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
179.88 EUR -1.38 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
335.50 EUR -36.50 EUR -9.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
291.80 EUR 6.20 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7.20 EUR 0.05 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,470.20 USD -63.57 USD -0.84 %
News | Analysen

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.489,84 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 62,747 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.441,18 Zählern und damit 1,23 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.533,77 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.498,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.431,26 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,764 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7.420,10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, notierte der S&P 500 bei 7.126,06 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 6.297,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. 7.620,90 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Travelers (+ 8,08 Prozent auf 365,13 USD), Caseys General Stores (+ 4,14 Prozent auf 861,24 USD), American International Group (AIG) (+ 3,38 Prozent auf 80,67 USD), Cincinnati Financial (+ 3,07 Prozent auf 181,70 USD) und Hartford Financial Services Group (+ 2,99 Prozent auf 140,73 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Intuitive Surgical (-12,84 Prozent auf 350,67 USD), Cadence Design Systems (-9,92 Prozent auf 328,46 USD), Synopsys (-8,17 Prozent auf 382,95 USD), Cerebras Systems (-8,08 Prozent auf 165,88 USD) und Netflix (-7,51 Prozent auf 68,77 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.882.147 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets