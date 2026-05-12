Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Kursverlauf

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,47 Prozent auf 49.528,28 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,066 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,042 Prozent auf 49.739,62 Punkte an der Kurstafel, nach 49.760,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.680,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 49.451,00 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,042 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 48.218,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.500,93 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 42.140,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 3,14 Prozent auf 147,70 USD), NVIDIA (+ 2,74 Prozent auf 226,84 USD), Boeing (+ 2,26 Prozent auf 242,23 USD), Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 227,70 USD) und Cisco (+ 1,35 Prozent auf 100,63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), IBM (-2,87 Prozent auf 212,93 USD), Salesforce (-2,71 Prozent auf 166,67 USD), Sherwin-Williams (-2,63 Prozent auf 303,39 USD) und Visa (-1,88 Prozent auf 320,27 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14.189.734 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net