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Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones mittags

Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones mittags

Der Dow Jones zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
231.70 EUR -7.15 EUR -2.99 %
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Caterpillar Inc.
501.80 EUR -21.20 EUR -4.05 %
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Chevron Corp.
194.04 EUR 1.82 EUR 0.95 %
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Cisco Inc.
86.74 EUR -5.09 EUR -5.54 %
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Coca-Cola Co.
85.47 EUR -0.39 EUR -0.45 %
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Goldman Sachs
806.80 EUR -22.40 EUR -2.70 %
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Home Depot
318.00 EUR 22.65 EUR 7.67 %
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Microsoft Corp.
480.75 EUR -13.25 EUR -2.68 %
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Nike Inc.
34.72 EUR -1.42 EUR -3.93 %
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NVIDIA Corp.
162.62 EUR -15.28 EUR -8.59 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.60 EUR 2.50 EUR 0.69 %
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Walmart
115.16 EUR -0.66 EUR -0.57 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,816.85 USD -1,539.27 USD -2.88 %
News | Analysen

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 2,38 Prozent auf 52.087,88 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,016 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,77 Prozent tiefer bei 52.410,23 Punkten, nach 53.356,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53.710,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.980,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,153 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51.267,90 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 54.349,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.311,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,66 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 1,39 Prozent auf 130,97 USD), Chevron (+ 0,77 Prozent auf 218,62 USD), Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 95,83 USD) und Travelers (-0,10 Prozent auf 408,86 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-7,11 Prozent auf 185,91 USD), Goldman Sachs (-5,94 Prozent auf 872,86 USD), Cisco (-5,66 Prozent auf 97,75 USD), Caterpillar (-3,58 Prozent auf 570,14 USD) und Amazon (-3,41 Prozent auf 256,97 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.910.664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,431 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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