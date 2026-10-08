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Kursentwicklung im Fokus

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der CAC 40 gab am Donnerstag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.76 EUR 0.46 EUR 0.25 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373.85 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Pernod Ricard S.A.
60.58 EUR 1.58 EUR 2.68 %
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Renault S.A.
25.92 EUR -0.63 EUR -2.37 %
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Stellantis
4.01 EUR -0.12 EUR -2.84 %
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Indizes
CAC 40
7,729.69 EUR -39.52 EUR -0.51 %
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Am Donnerstag stand der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,51 Prozent im Minus bei 7.729,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,351 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 7.713,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7.769,21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.768,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.679,36 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,51 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 8.317,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.252,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.060,13 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,68 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 1.111.540 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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