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Kursverlauf

Schwache Performance in Wien: ATX-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

Schwache Performance in Wien: ATX-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

So bewegte sich der ATX zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
144.00 EUR -30.60 EUR -17.53 %
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BAWAG
151.90 EUR -10.10 EUR -6.23 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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Erste Group Bank AG
104.90 EUR -5.90 EUR -5.32 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
56.80 EUR 0.20 EUR 0.35 %
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Verbund AG
67.00 EUR 1.30 EUR 1.98 %
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voestalpine AG
43.04 EUR -0.68 EUR -1.56 %
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Wienerberger AG
15.96 EUR -0.20 EUR -1.24 %
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Indizes
ATX
6,263.95 EUR -301.75 EUR -4.6 %
News | Analysen

Am Donnerstag verlor der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 4,60 Prozent auf 6.263,95 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,029 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6.563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.263,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.563,75 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 4,47 Prozent abwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 6.920,37 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 6.528,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der ATX bei 4.625,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,04 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 16,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,32) Prozent auf 30,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,35 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-18,56 Prozent auf 140,40 EUR), Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 104,70 EUR), Raiffeisen (-5,51 Prozent auf 55,75 EUR), BAWAG (-5,35 Prozent auf 153,90 EUR) und voestalpine (-4,27 Prozent auf 41,72 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 558.230 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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