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Index-Performance im Fokus

Schwache Performance in Wien: ATX gibt nach

Schwache Performance in Wien: ATX gibt nach

Der ATX sinkt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
156.00 EUR -18.60 EUR -10.65 %
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BAWAG
158.20 EUR -3.80 EUR -2.35 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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DO & CO
197.40 EUR 0.40 EUR 0.20 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR -3.30 EUR -2.98 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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STRABAG SE
100.40 EUR -1.00 EUR -0.99 %
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Verbund AG
65.15 EUR -0.55 EUR -0.84 %
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Indizes
ATX
6,402.11 EUR -163.59 EUR -2.49 %
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Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 2,52 Prozent leichter bei 6.399,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,029 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6.563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.563,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.381,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,39 Prozent nach unten. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 6.920,37 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 6.528,16 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 4.625,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,59 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Lenzing (+ 0,56 Prozent auf 10,68 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 66,10 EUR) und OMV (-0,07 Prozent auf 74,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Erste Group Bank (-3,85 Prozent auf 107,30 EUR), DO (-3,13 Prozent auf 195,20 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 100,00 EUR) und BAWAG (-2,64 Prozent auf 158,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 188.602 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,225 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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