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ATX aktuell

Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Der ATX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
163.00 EUR -9.20 EUR -5.34 %
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BAWAG
161.30 EUR -2.60 EUR -1.59 %
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CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
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Erste Group Bank AG
108.00 EUR -1.80 EUR -1.64 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
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Lenzing AG
10.50 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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OMV AG
74.30 EUR 0.10 EUR 0.13 %
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Österreichische Post AG
30.85 EUR -0.25 EUR -0.80 %
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Palfinger AG
26.90 EUR -0.30 EUR -1.10 %
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Raiffeisen
55.70 EUR -0.15 EUR -0.27 %
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STRABAG SE
99.30 EUR -2.10 EUR -2.07 %
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Verbund AG
65.45 EUR -1.50 EUR -2.24 %
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Vienna Insurance
68.30 EUR 1.00 EUR 1.49 %
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Indizes
ATX
6,445.14 EUR -61.40 EUR -0.94 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:39 Uhr via Wiener Börse 1,31 Prozent tiefer bei 6.421,19 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187,261 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Bei 6.385,70 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.506,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6.798,18 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 6.396,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.612,70 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 19,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,25 EUR), Lenzing (+ 0,57 Prozent auf 10,58 EUR), Verbund (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-6,15 Prozent auf 161,80 EUR), STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 99,40 EUR), BAWAG (-2,26 Prozent auf 159,90 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 55,35 EUR) und Palfinger (-1,85 Prozent auf 26,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 109.533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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