Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer
Der Handel in Wien verlief am Abend in ruhigen Bahnen.
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Schlussendlich schloss der ATX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 6.755,61 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,258 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.758,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.758,19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.793,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.713,95 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,453 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX auf 6.457,92 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.140,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.592,65 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,23 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.845,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 151,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,50 Prozent auf 94,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-3,58 Prozent auf 18,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 30,30 EUR), Palfinger (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 59,15 EUR) und EVN (-1,20 Prozent auf 28,90 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501.807 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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