Index-Performance im Blick

Der ATX bewegte sich schlussendlich im Minus.

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,24 Prozent schwächer bei 6.379,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,070 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.394,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.394,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.496,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.379,10 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 4,15 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.506,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.592,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.809,19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,20 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 4,95 Prozent auf 33,90 EUR), STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 104,20 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 163,90 EUR), Erste Group Bank (+ 0,63 Prozent auf 112,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,18 Prozent auf 114,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (-2,65 Prozent auf 33,84 EUR), Wienerberger (-2,45 Prozent auf 15,52 EUR), Vienna Insurance (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR) und Österreichische Post (-1,38 Prozent auf 32,05 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 434.399 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net