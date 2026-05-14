Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag zurück

Index-Performance

Mit dem ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,83 Prozent tiefer bei 2.905,18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent höher bei 2.929,70 Punkten in den Handel, nach 2.929,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.930,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.898,98 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,215 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, den Stand von 2.910,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2.799,35 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 2.215,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,29 Prozent. Bei 2.973,28 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Frequentis (+ 4,91 Prozent auf 72,70 EUR), Warimpex (+ 3,73 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,53 Prozent auf 5,68 EUR) und OMV (+ 0,97 Prozent auf 62,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 101,20 EUR), voestalpine (-2,81 Prozent auf 44,90 EUR), Wienerberger (-2,25 Prozent auf 22,60 EUR), Raiffeisen (-2,12 Prozent auf 46,26 EUR) und Marinomed Biotech (-2,05 Prozent auf 9,55 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 141.426 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,656 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,33 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net