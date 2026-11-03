Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt letztendlich zurück

Kursverlauf

03.11.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime verlor schlussendlich an Boden.

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,58 Prozent auf 3.142,18 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,030 Prozent schwächer bei 3.159,47 Punkten, nach 3.160,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.130,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.184,61 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.295,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX Prime bei 3.240,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.409,61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18,21 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,62 Prozent auf 3,91 EUR), Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,80 EUR) und AMAG (+ 1,57 Prozent auf 32,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-5,71 Prozent auf 4,13 EUR), Frequentis (-3,69 Prozent auf 65,20 EUR), Addiko Bank (-3,54 Prozent auf 24,50 EUR), Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR) und DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 445.223 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,108 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net