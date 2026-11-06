Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt mittags

ATX Prime-Performance im Fokus

06.11.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime sinkt derzeit.

Um 12:08 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,71 Prozent auf 3.172,25 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 3.192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3.195,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.151,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.203,84 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,637 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.329,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.321,41 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2.369,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 19,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 4,44 Prozent auf 4,23 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 115,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,67 Prozent auf 53,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR) und UBM Development (+ 1,07 Prozent auf 14,15 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), CPI Europe (-3,67 Prozent auf 15,22 EUR), Verbund (-3,45 Prozent auf 72,75 EUR), Wienerberger (-2,70 Prozent auf 17,29 EUR) und CA Immobilien (-2,33 Prozent auf 21,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 260.315 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net