Schwache Performance in Wien: ATX Prime sackt deutlich ab

ATX Prime im Blick

07.10.26 15:57 Uhr

ATX Prime-Handel heute.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 3,01 Prozent schwächer bei 3.229,36 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 3.328,96 Punkten in den Handel, nach 3.329,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.330,31 Punkte, das Tagestief hingegen 3.227,98 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.390,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der ATX Prime bei 3.191,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.350,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21,49 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), Warimpex (+ 3,32 Prozent auf 0,50 EUR), OMV (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,22 Prozent auf 4,14 EUR) und Wolford (+ 0,89 Prozent auf 2,26 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Andritz (-5,44 Prozent auf 79,90 EUR), Erste Group Bank (-5,42 Prozent auf 110,00 EUR), BAWAG (-4,97 Prozent auf 168,20 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-4,58 Prozent auf 57,35 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 337.488 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,633 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net