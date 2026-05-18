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Schwache Performance in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone

19.05.26 17:57 Uhr
Schwache Performance in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone | finanzen.net

Mit dem ATX Prime ging es am Dienstagabend abwärts.

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Indizes
ATX Prime
2.888,8 PKT -17,0 PKT -0,58%
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Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent tiefer bei 2.888,75 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 2.906,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.905,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.880,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.918,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 2.947,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der ATX Prime noch bei 2.877,32 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Stand von 2.228,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2.973,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 8,16 Prozent auf 0,53 EUR), Rosenbauer (+ 4,03 Prozent auf 62,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,81) Prozent auf 3,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 80,00 EUR) und AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Vienna Insurance (-3,70 Prozent auf 65,00 EUR), DO (-2,98 Prozent auf 175,60 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 16,64 EUR), STRABAG SE (-1,94 Prozent auf 86,00 EUR) und Andritz (-1,90 Prozent auf 72,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 424.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,675 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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