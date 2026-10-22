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Index-Performance im Blick

Schwache Performance in Wien: ATX Prime schwächer

Schwache Performance in Wien: ATX Prime schwächer

Anleger in Wien treten aktuell den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
154.80 EUR -19.80 EUR -11.34 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR -3.30 EUR -2.98 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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FACC AG
13.42 EUR -0.62 EUR -4.42 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.83 EUR -0.09 EUR -2.30 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Polytec
5.92 EUR 0.08 EUR 1.37 %
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UBM Development AG
14.35 EUR -0.40 EUR -2.71 %
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Verbund AG
65.15 EUR -0.55 EUR -0.84 %
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Wolford AG
1.84 EUR -0.05 EUR -2.65 %
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Indizes
ATX Prime
3,128.32 EUR -93.58 EUR -2.9 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,53 Prozent auf 3.140,30 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 3.220,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.221,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.221,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.135,52 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.388,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.213,58 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 2.311,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 18,14 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 2,67 Prozent auf 6,16 EUR), CA Immobilien (+ 1,40 Prozent auf 21,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 66,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,26 Prozent auf 3,84 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Erste Group Bank (-3,94 Prozent auf 107,20 EUR), FACC (-3,72 Prozent auf 13,44 EUR) und UBM Development (-3,33 Prozent auf 14,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247.365 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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